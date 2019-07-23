Саратов, , 15:45 — REGNUM

Волжский районный суд Саратова принял решение о продлении срока содержания под стражей в отношении подростка, напавшего на одной из школ Вольска. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 — п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом»).

Срок ареста продлен на два месяца — до 28 сентября, сообщает «СарБК» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 мая подросток пришел в школу, бросил в один из классов бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, такой же предмет он бросил в коридор. По счастливой случайности возгорания не произошло. Затем в коридоре он встретил 12-летнюю школьницу и нанес ей тяжелым острым предметом удар в область лба, затем попытался скрыться.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой оказала пострадавшей девочке неотложную помощь, с тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован. Местные СМИ отмечали, что нападавший подросток состоит на учёте у психиатра.

Накануне стало известно, что в отношении неустановленных лиц из числа руководства школы возбуждено уголовное дело о халатности.

Читайте ранее в этом сюжете: После нападения на школу в Вольске возбуждено уголовное дело о халатности