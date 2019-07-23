Косулино, , 15:35 — REGNUM

В Свердловской области после возгорания магазина «Пятёрочка» в селе Косулино ликвидирована угроза распространения огня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спустя два часа после поступления сигнала о пожаре огонь был локализован на площади одной тысячи квадратных метров. В 16:30 по местному времени угроза возгорания соседних строений ликвидирована. На данный момент на месте работают уже 10 единиц пожарной техники и 40 спасателей.

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"На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В 17:16 по местному времени полностью ликвидировано открытое горение, ведётся проливка конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание кровли магазина «Пятёрочка» в Косулино произошло в 14:30 по местному времени. Изначально на место выехали шесть пожарных расчетов. До прибытия спасателей из магазина были эвакуированы 33 покупателя и семь работников. К счастью никто не пострадал.

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