Остров, Псковская область, , 15:24 — REGNUM

В городе Остров Псковской области сегодня, 23 июля, в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли четыре человека: два малолетних ребёнка с матерью и бабушкой. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по факту пожара возбуждено уголовное дело п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ефим Волков. Пожар. 1905

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, пожар в одной из квартир на втором этаже многоквратирного дома по улице 25 Октября в Острове произошёл около 4 часов утра.

«Вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела поручено следственной группе, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники следственного управления. Ход расследования находится на личном контроле у руководителя управления Петра Крупени.