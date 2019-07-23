Остров, Псковская область, 23 июля 2019, 15:24 — REGNUM
В городе Остров Псковской области сегодня, 23 июля, в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли четыре человека: два малолетних ребёнка с матерью и бабушкой. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по факту пожара возбуждено уголовное дело п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
По данным ГУ МЧС России по Псковской области, пожар в одной из квартир на втором этаже многоквратирного дома по улице 25 Октября в Острове произошёл около 4 часов утра.
«Вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Расследование уголовного дела поручено следственной группе, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники следственного управления. Ход расследования находится на личном контроле у руководителя управления Петра Крупени.