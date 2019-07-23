Косулино, , 15:09 — REGNUM

В Свердловской области продолжается ликвидация пожара в магазине «Пятёрочка» села Косулино. Как сообщают местные издания, на месте работает уже восемь пожарных расчетов.

Издание «Новый день» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте тушения пожара машинам не хватает воды и её приходится брать из находящейся неподалёку гостиницы «Раздолье». Также местные жители сообщают о том, что в магазине находился единственный в селе банкомат.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в Косулино поступило в 14:40 по местному времени. На место происшествия выехали шесть машин и ещё несколько единиц техники были направлены из Арамиля, Заречного и посёлка Уральский.

Огонь охватил кровлю магазина, которая рухнула от высокой температуры. По предварительным данным площадь возгорания составляет 500 кв метров.

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