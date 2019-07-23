Бишкек, , 15:10 — REGNUM

Во время разъяснительной работы с гражданами Киргизии на границе с Таджикистаном ранен военнослужащий государственной пограничной службы Киргизии. Об этом 23 июля сообщает издание 24. kg со ссылкой на государственную пограничную службу Киргизии.

В ведомстве заявили, что во время разъяснительной работы с таджикистанской стороны произведено два выстрела, в результате чего был ранен один киргизский пограничник.

В пограничной службе добавили, что со стороны Таджикистана также перекрыто движение на дороге Исфана — Баткен, движение на автодороге Исфара — Ворух приостановлено. Между главами пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана запланирована встреча.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля между жителями сёл Ак-Сай (Киргизия) и Ворух (Таджикистан) произошел очередной конфликт. По сообщениям СМИ Таджикистана, в результате инцидента погиб один человек. 23 июля из села Ак-Сай было эвакуировано 315 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт на границе: в Киргизии эвакуировали 315 жителей села Ак-Сай