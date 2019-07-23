Казань, , 15:02 — REGNUM

В Казани возбуждено уголовное дело в связи с получением травмы четырёхлетней девочкой, которая при спуске с лестницы в зрительном зале упала на асфальт. Об этом сообщает следственное управление СКР по Татарии.

Несчастный случай произошёл вечером 18 июля 2019 года в цирке-шапито на улице Зорге. Предварительно установлено, что во время антракта жительница Казани стала спускаться вниз по лестнице.

«В какой-то момент под ребенком проломилась ступень, и девочка упала на асфальтное покрытие», — говорят в ведомстве.

Девочка была госпитализирована в больницу, врачи диагностировали у неё компрессионный перелом позвоночника. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В ходе следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность при проведении мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несчастный случай произошёл вечером 20 июля на территории заброшенной мельницы в Аксубаевском районе Татарии. Предварительно установлено, что трое взрослых и один десятилетний мальчик, который приходился внуком одному из них, приехали на мельницу за кирпичами для своего дома. На ребёнка обрушилась бетонная перемычка, мальчик получил смертельные травмы и скончался. Расследуется уголовное дело.