Курган, , 15:08 — REGNUM

В Зауралье 13 июля на Голубых озёрах близ Кургана выдра покусала за пальцы рук двух несовершеннолетних 10 и 17 лет. Сейчас они должны пройти курс антирабических прививок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июля в ГУ Роспотребнадзора по Курганской области.

За первые полгода в регионе в 2,5 раза увеличился показатель пострадавших от укусов дикими животными: с 1,29 на 100 тысяч в течение 6 месяцев 2018 года до 3,19 на 100 тысяч населения в аналогичный период 2019 года.

Наибольшее число пострадавших от диких животных зарегистрировано в городе Кургане. Жителей столицы Зауралья кусали лиса, норка, обезьяны во Вьетнаме, мышь, крыса, ёжик, енот и бобёр. В Роспотребнадзоре напоминают, что укус дикого животного потенциально несёт в себе вирус смертельно опасного бешенства.

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