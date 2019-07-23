Курган, , 14:45 — REGNUM

Под Курганом местные жители обнаружили яму с полусотней мёртвых гусят. Комиссия из управления ветеринарии Курганской области выехала на место, на данный момент 40 птенцов утилизировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известие о птицемогильнике, обнаруженного 21 июля, появилось в паблике «Инцидент Курган». Местные жители перед поворотом на Керамзитный остановили транспорт — на дорогу выбежали штук 10 гусят. Курганцы намеревались поймать и вернуть птенцов хозяевам.

«Пройдя чуть глубже в лес, буквально метров 10, увидели большую яму, которая была заполнена жёлтенькими комочками. В ней лежали не меньше полусотни мертвых и живых гусят, это было действительно страшное зрелище. Они лезли друг по другу пытаясь выбраться, повсюду раздавался писк», — сообщает участник паблика.

Рядом с ямой валялись разорванные коробки с опилками, в которых лежали мёртвые гусята.

«Значит их специально кто-то туда привёз и просто выбросил в эту яму! Скорее всего они чём-то больны. Но почему тогда их выбросили в лесу живых, а не утилизировали? Они же будут разносить заразу! Выбросили прям возле дороги! Это живодерство, просто бросить их на смерть, при этом заражая других животных и птиц!», — восклицает автор поста.

Участники дискуссии в паблике гадают: либо гусята были привезены из птицефабрики, расположенной неподалёку, либо горе-фермеры выбросили птенцов. Одни предлагают звонить в полицию, другие — в Россельхознадзор.

Специалисты управления ветеринарии Курганской области сообщили порталу 45.ru, что выехали с комиссией на место происшествия. Яма была обнаружена. Около 40 птенцов утилизированы. Об опасности птиц станет известно после лабораторных исследований.

Были ли птицы больны, станет известно позже, после того, как будут готовы результаты анализов. Специалисты сделали забор материала и отправили в лабораторию.