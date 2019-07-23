Сана, 23 июля 2019, 14:35 — REGNUM
Йеменские хуситы заявили о нападении на авиабазу короля Халида на юге Саудовской Аравии, осуществленную при помощи беспилотников, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Целью атаки были военные объекты и радары королевства. Данная спецоперация стала одной из многих, осуществленных хуситами с помощью дронов за последние месяцы.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.
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