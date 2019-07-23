Сана, , 14:35 — REGNUM

Йеменские хуситы заявили о нападении на авиабазу короля Халида на юге Саудовской Аравии, осуществленную при помощи беспилотников, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Целью атаки были военные объекты и радары королевства. Данная спецоперация стала одной из многих, осуществленных хуситами с помощью дронов за последние месяцы.

«Атака была ответом на действия коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией» , — подчеркнул представитель хуситов Яхья Сарей.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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