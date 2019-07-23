Шицзячжуан, Китай, , 14:24 — REGNUM

Пять человек погибли и еще четыре пострадали в результате отравления газом на биохимическом предприятии в уезде Хуайлай провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени, когда рабочие чистили резервуар для сточных вод на предприятии Great Wall Biochemical Engineering Co., сообщили в местном департаменте по связям с общественностью.

Пять человек погибли на месте и еще четыре в стабильном состоянии получают необходимую медицинскую помощь в местном госпитале. Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, пятнадцать человек погибли в результате взрыва на химическом предприятии в провинции Хэнань в центральной части Китая.

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