Иркутск, , 14:43 — REGNUM

Нашумевшее уголовное дело о масштабной сплошной вырубке в заказнике «Туколонь» (Иркутская область) приобретает всё более скандальный оттенок. Кировский районный суд Иркутска сегодня, 23 июля, удовлетворил иск областного прокурора о признании незаконным бездействия губернатора области Сергея Левченко, отказавшегося уволить регионального министра лесного комплекса Сергея Шеверду в связи с утратой доверия.

Прокуратура Иркутской области «Основанием для обращения прокуратуры области в суд послужили результаты ранее проведенной прокурорской проверки, в рамках которой были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции со стороны регионального министра лесного комплекса. Он представил заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Как оказалось, ещё 17 апреля 2019 года губернатор Приангарья заявил об отсутствии оснований для применения к «забывчивому» министру лесного комплекса региона мер юридической ответственности. Как следует из официального прокурорского сообщения, то, что Сергей Шеверда предоставил неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Сергей Левченко объяснил «небрежностью, и невнимательностью» своего подчинённого, а настояние его уволить назвал «ошибочным толкованием норм действующего законодательства».

Впрочем, у прокуроров на этот счёт было иное мнение, поэтому после представления, которое иркутский губернатор получил ещё 27 сентября 2018 года, последовал судебный иск. Ещё бы: по итогам декларационной проверки выяснилось, что Шеверда «забыл» указать в декларации доход от продажи автомобиля в размере 1,7 млн. рублей, доход от вкладов в кредитных организациях более 900 тыс. рублей и доход от продажи ценных бумаг на сумму более 3 млн. рублей.

Любопытно, что к другим государевым людям и, особенно, народным избранникам с такой же, как у Шеверды, «забывчивостью» Сергей Левченко относя более чем жёстко. В начале января 2019 года по итогам антикоррупционных проверок выяснилось, что не все главы и депутаты в Иркутской области оказались честны при заполнении требуемых сведений о доходах в 2018 году: одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин. И тогда Сергей Левченко проявил твёрдость и в течение нескольких месяцев добивался отставки провинившихся и прибедняющихся.

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Что же касается своего непосредственного подчинённого Сергея Шеверды, то даже когда он был арестован и взят под стражу по громкому уголовному делу о якобы санитарных вырубках в «Туколони» (следствие утверждает, что чиновник знал о незаконности рубок, но ничего не предпринял для прекращения противоправных действий) Сергей Левченко был более чем лоялен и даже создал петицию в его поддержку.

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Напомним, следствие уже доказало в суде незаконность санитарных рубок, в результате которых в «Туколони» было уничтожено 120 га лесного фонда.

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В рамках уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») Сергей Шеверда был арестован в аэропорту «Шереметьево» и помещён под стражу. Также у него было изъято имущество: автомобиль марки Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, денежные средства в размере 80 тысяч долларов США и два млн рублей, обнаруженные в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из иркутских банков.

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В СУ СК РФ по Иркутской области уже заявили о скором завершении расследования уголовного дела в отношении Сергея Шеверды.

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Что касается его увольнения с должности министра, то в иркутской прокуратуре настаивают, что выявленные декларационные нарушения в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» являются основанием для увольнения (освобождения от должности) такого лица в связи с утратой доверия и что другие меры ответственности за такие нарушения законом не предусмотрены.

Правда, несмотря на то, что в данном вопросе правосудие встало на сторону правоохранителей, решение суда в законную силу не вступило.