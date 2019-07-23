Москва, , 14:09 — REGNUM

Следователи проверят должностных лиц контрольно-надзорных органов, которые должны были отвечать за безопасность детей в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает 23 июля пресс-служба СКР.

«Следствие проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в палаточном лагере вспыхнул 23 июля около трёх часов утра по местному времени. Всего в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет. В результате пожара погибли, по последним данным, четверо детей.

Также сообщалось, что разрешительные документы на работу лагеря были выданы на 226 мест в стационарных коттеджах. Но продано было 428 путевок. В коттеджах разместился только 61 ребенок, 189 находились в нелегальных палатках.

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