Брянск, , 14:09 — REGNUM

В посёлке Локоть Брасовского района Брянской области 23 июля загорелся рентген-кабинет центральной районной больницы. Из трёхэтажного здания терапевтического отделения лечебного учреждения пожарные эвакуировали 110 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:12. Спустя 16 минут возгорание было полностью ликвидировано прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составила 20 кв. м, рентген-кабинет находится на первом этаже больницы.

«Все автоматические системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме. Пострадавших нет. Проводится проверка, причина пожара устанавливается», — уточнили в Главном управлении МЧС по Брянской области.