Пешково, 23 июля 2019, 13:58 — REGNUM
Житель Забайкальского края получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за то, что 14 октября 2017 года в районе села Пешково Нерчинского района убил двух граждан Узбекистана. Об этом информирует сегодня, 23 июля, региональное СУ СК РФ.
Подробности уголовного дела, расследованного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух человек») не разглашаются (правоохранители лишь отметили, что мотивом убийства стала неприязнь, которая была вызвана противоправным поведением одного из потерпевших), но судя по обнародованной с места преступления фотографии, речь идёт о нашумевшей истории с самосудом над педофилом.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года тела двух граждан Узбекистана были обнаружены в тайге под Нерчинском. Как выяснилось, это был самосуд: мужчины, подрядившиеся на работу штукатурами в сельскую школу, длительное время растлевали трёх мальчишек-первоклассников. Страшная правда выяснилась после отъезда гастарбайтеров: местные власти знали о происшествии, но предпочли закрыть глаза. И тогда злоумышленников нашли местные криминальные авторитеты.
На первом же допросе один из местных жителей признался, что в ходе конфликта убил потерпевших из охотничьего ружья, а тела закопал для сокрытия следов совершённого преступления.
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