Салехард, , 14:01 — REGNUM

На Ямале продолжает расти площадь лесных пожаров. Утром в 7:30 по местному времени (5:30 мск) в регионе действовало 12 очагов природных пожаров на площади 649 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС России ЯНАО.

В это же время 22 июля 2019 года в регионе было зарегистрировано девять очагов лесных пожаров общей площадью 419 гектаров.

В ГУ МЧС России по ЯНАО напоминают, что на территории автономного округа из-за аномально жаркой погоды с 13 июля 2019 года введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств сроком на 21 день.

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