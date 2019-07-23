Екатеринбург, 23 июля 2019, 13:58 — REGNUM
Свердловское отделение партии «Единая Россия» обратилось в региональную прокуратуру с просьбой оперативно расследовать преступление в отношении координатора партийного проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЕР.
Соответствующие запросы направила в надзорный орган и ГУ МВД России по Свердловской области координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.
Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью в Екатеринбурге на автостоянке по улице Мельковской был подожжён автомобиль Дмитрия Чукреева. Камеры наружного наблюдения зафиксировали неизвестного, который облил машину горючей жидкостью и совершил поджог.
Сам пострадавший позже заявил, что действия злоумышленника могут быть местью за деятельность депутата в рамках проекта «Народный контроль».
Об этом также заявили в региональном отделении партии.
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