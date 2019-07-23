Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM

Свердловское отделение партии «Единая Россия» обратилось в региональную прокуратуру с просьбой оперативно расследовать преступление в отношении координатора партийного проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЕР.

Соответствующие запросы направила в надзорный орган и ГУ МВД России по Свердловской области координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

«Призываю правоохранительные органы тщательно и оперативно расследовать совершенное преступное деяние и установить его исполнителей. Подобные акты запугивания гражданских активистов должны наказываться по всей строгости закона», — подчеркнула Кувычко.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью в Екатеринбурге на автостоянке по улице Мельковской был подожжён автомобиль Дмитрия Чукреева. Камеры наружного наблюдения зафиксировали неизвестного, который облил машину горючей жидкостью и совершил поджог.

Сам пострадавший позже заявил, что действия злоумышленника могут быть местью за деятельность депутата в рамках проекта «Народный контроль».

Об этом также заявили в региональном отделении партии.

«В регионе Чукреев известен как борец с подпольными казино, контрафактным алкоголем и незаконно установленными объектами нестационарной торговли. По мнению коллег, своей деятельностью он, вероятно, задел чьи-то интересы, находящиеся вне правового поля», — сообщили в пресс-службе «Единой России».

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