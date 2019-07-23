Новосибирск, , 13:54 — REGNUM

В Новосибирске в связи с погодными условиями местами «сохраняется лёгкая дымка», однако угрозы для граждан нет. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в мэрии Новосибирска, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По словам чиновников, воздушные массы приносят в регион дым природных пожаров, действующих в Красноярском крае. Ситуацию контролируют региональные отделения Роспотребнадзора и управления МЧС в субъектах.

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

На 24 июля в в регионе прогнозируются местами небольшой дождь, гроза (днём).

Спасатели МЧС советуют жителям Новосибирской области соблюдать меры безопасности, в частности, по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 23 июля было зарегистрировано 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га.

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По данным МЧС по Новосибирской области, восточный ветер также распространяет задымленность со стороны Эвенкийского района Красноярского края, охваченного природными пожарами, на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Омской и Томской областей. По прогнозам специалистов, дымка сохранится ещё два-три дня.

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