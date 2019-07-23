Укереве, , 13:51 — REGNUM

Служащий агентства Танзании по рыбной ловле по району Укереве области Мванза был убит в результате конфликта между жителями острова Сиза и полицией, передает газета Mwananchi.

По данным следствия, служащего убили разгневанные жители. В ходе перестрелки с полицией также погибли трое местных жителей, один полицейский был ранен.

Инцидент произошел 22 июля 2019 года.

В интервью газете Mwananchi губернатор области Мванза Джон Монгелла заявил, что конфликт произошел после того, как сотрудники службы по предотвращению нелегальной рыбной ловли в сопровождении полиции прибыли на остров Сиза.