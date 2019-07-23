Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 13:48 — REGNUM

В Ростовской области школьница сбила ребёнка, находясь за рулём автомобиля Lada Granta. Дорожная авария произошла в хуторе Лихом Красносулинского района ещё 15 июля, но широко известно об этом стало только сейчас.

Как уточняет газета «Пик», сесть за руль автомобиля девочке-подростку разрешил её дед. В момент аварии он находился рядом — на пассажирском сиденье. Не справившись с управлением, подросток сбила девятилетнего мальчика, который вместе с друзьями на велосипедах возвращался домой. По имеющимся данным, он был госпитализирован с множественными переломами и ранами в центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Девочка отделалась лёгким испугом, протокол сотрудники дорожной полиции оформили на владельца автомобиля.

Издание сообщает, что в отношении девочки расследование об административном правонарушении прекращено. Материалы переданы в органы предварительного следствия в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения».

ИА REGNUMнапоминает, что подобный случай произошёл в июле в Волгоградской области. Четырёхлетний ребёнок был госпитализирован после наезда на него легкового автомобиля, за рулём которого находился 14-летний подросток. ВАЗ-21 093 принадлежит отцу несовершеннолетнего.

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