Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM

В Североуральском ГО (Свердловская область) уволили чиновника, который вовремя не предоставил информацию о своей несовершеннолетней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Было обнаружено, что замглавы градостроительного отдела в североуральской мэрии не предоставил данные по имуществу, доходам и расходам своего ребёнка. Местная прокуратура внесла представление главе ГО, после чего чиновника уволили по статье «Утрата доверия».

Напомним, в апреле 2019 года депутаты свердловского заксобрания «за закрытыми дверями» обсудили ситуацию с декларациями о доходах и имуществе. Ранее на нестыковки в декларации одного из депутатов — Илья Гаффнера — указал Арбитражный суд Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: «Глаза в глаза». Свердловские депутаты «скрыли» обсуждение своих доходов