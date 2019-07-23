Екатеринбург, 23 июля 2019, 13:49 — REGNUM
В Североуральском ГО (Свердловская область) уволили чиновника, который вовремя не предоставил информацию о своей несовершеннолетней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Было обнаружено, что замглавы градостроительного отдела в североуральской мэрии не предоставил данные по имуществу, доходам и расходам своего ребёнка. Местная прокуратура внесла представление главе ГО, после чего чиновника уволили по статье «Утрата доверия».
Напомним, в апреле 2019 года депутаты свердловского заксобрания «за закрытыми дверями» обсудили ситуацию с декларациями о доходах и имуществе. Ранее на нестыковки в декларации одного из депутатов — Илья Гаффнера — указал Арбитражный суд Свердловской области.
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