Сингапур, , 14:29 — REGNUM

В Сингапуре изъяли крупную партию чешуи панголинов (чешуйчатый ящер) и слоновой кости. Об этом, как передает DailyMail, сообщили 23 июля представители Совета национальных парков, таможни Сингапура и Департамента миграции и контроля.

По данным источников, сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 21 июля, изъяли в городе-государстве более 10 тонн чешуи панголинов, а также бивни почти 300 африканских слонов.

Отмечается, что контейнеры с контрабандой были загружены на готовый к отправлению во Вьетнам корабль.

По предварительным данным, стоимость партии чешуи панголина оценивается в $35,7 млн, а слоновой кости — в 12,9 миллиона долларов.