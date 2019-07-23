Хабаровск, , 13:42 — REGNUM

В результате пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе погибли трое детей, сообщила 23 июля секретарь регионального правительства Надежда Томченко.

«Две девочки скончались. Травмы, несовместимые с жизнью, — цитирует РИА Новости Томченко. — В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжелая».

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе вспыхнул 23 июля около трёх часов утра по местному времени. Полностью сгорели 20 палаток.

Всего в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет. В результате пожара погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей в тяжелом состоянии попали в реанимацию.

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