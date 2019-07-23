Казань, , 13:36 — REGNUM

В городе Бугульме Татарии завершились судебные разбирательства по делу об убийстве подростка, который скончался от удара ножом в грудь. Перед судом предстал ранее судимый 51-летний мужчина, сообщает следственное управление по Татарии.

Преступление было совершено вечером 15 марта 2019 года в Бугульме. Злоумышленник распивал алкогольные напитки вместе со своей приятельницей в комнате общежития. Следствие установило, что между ними возник конфликт, и они поссорились. На крики из соседней комнаты выбежали несовершеннолетний сын женщины и его друг, между которыми произошла ссора.

«В ходе конфликта мужчина ударил сына женщины ножом в ягодичную область, а его приятеля — в грудь. От полученного ранения второй подросток вскоре скончался в подъезде дома. Подсудимый свою вину не признал», — говорят в следственном управлении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговор к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в июле 2019 года в Татарии возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребёнка. Трагедия произошла вечером 20 июля на территории заброшенной мельницы в Аксубаевском районе. Предварительно установлено, что дедушка и двое родственников мальчика взяли его на мельницу набрать кирпичи, чтобы поднять фундамент своего дома. Пока взрослые работали, ребёнок играл у здания — в результате на него обрушилась бетонная перемычка весом около тонны. Травмы оказались смертельными, ребёнок скончался на месте происшествия.