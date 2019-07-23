п. Панковка, , 13:29 — REGNUM

В Новгородской области следователи выясняют обстоятельства гибели работника на трансформаторной подстанции в поселке Панковка, сообщает 23 июля пресс-служба регионального главного управления СКР.

По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения погиб от удара тока при производстве покрасочных работ на крыше трансформаторной подстанции.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии 16-летний подросток погиб на линии электропередач в заброшенной деревне Балезинского района.

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