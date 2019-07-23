Уфа, , 13:20 — REGNUM

В Белорецком районе Башкирии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы сельсовета, которого обвиняют в подлоге, сообщает Генпрокуратура России. Следствие полагает, что он посодействовал своим родственникам в предоставлении земли.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Зуяковского сельсовета и его родственника. По данным следствия, в марте 2015 года злоумышленник по просьбе своего родственника выдал подложную выписку из похозяйственной книги, на основании которой было оформлено в собственность 14 соток земли в селе Зуяково. Причинённый муниципалитету ущерб следствие оценило в 250 тыс. рублей.

В ходе следствия также было установлено, что в августе 2017 года аналогичным образом было оказано содействие в упрощенном оформлении прав на 18 соток земли в селе Зуяково племяннику злоумышленника.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении служебного подлога и мошенничестве. В прокуратуре отмечают, что обвиняемые вину не признали. Дело направлено в суд.

Отметим, что в июле 2019 года прокуратура Кушнаренковского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Старотукмаклинского сельсовета, которому инкриминируют злоупотребление полномочиями и присвоение. Следствие полагает, что в 2010 году он выдал своей знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, куда были внесены недостоверные сведения о предоставлении с 1997 по 2001 годы 30 соток земли в деревне Казарма. Данный участок затем был оформлен в собственность. Обвиняемый признал вину в совершении преступлений.

Также в 2019 году возбуждено уголовное дело в отношении главы Кургатовского сельсовета. По данным следствия, она фиктивно трудоустроила дочь своей знакомой в качестве землеустроителя администрации, при этом её обязанности выполняли другие сотрудники. Ущерб, причинённый бюджету, оценивается в 300 тыс. рублей.