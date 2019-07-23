Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM

Исполняющему обязанности директору департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону придётся заплатить штраф «за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг». Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Надзорное ведомство уличило чиновников в нарушении сроков выдачи разрешений на строительство и необоснованном отказе в продлении срока действия разрешений на строительство двум компаниям — ООО «Росток» и ЗАО «Эмпилс». Дело об административном правонарушении было передано в мировой суд, который постановил привлечь должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин находится под следствием. Чиновнику была изменена мера пресечения. Илюгин, ранее ожидающий результатов расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в следственном изоляторе, переведён под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: После обращения к Путину ростовского архитектора выпустили из СИЗО