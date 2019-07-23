Москва, , 13:18 — REGNUM

Московский городской суд продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян на три месяца по делу об убийстве Михаила Хачатуряна, сообщили 23 июля в пресс-службе суда.

«Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определённых действий до 28 октября», — сообщили в суде

Как сообщало ИА REGNUM, громкое убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года. Тело 57-летнего Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Три его дочери признались в убийстве отца. В ходе следствия выяснилось, что Хачатурян годами подвергал дочерей моральному и физическому насилию.

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