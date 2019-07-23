Саранск, , 13:17 — REGNUM

В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Следствие проверяет действия должностных лиц в рамках выдачи займов ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» коммерческим организациям. Общая сумма сомнительных займов составила 1 млрд рублей.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего мероприятия, включая обыски. Также устанавливаются все лица, которые могут быт причастны к совершению преступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ульяновской области региональной счётной палатой при проверках региональных государственных программ и финансирования учреждений выявлено 276 фактов неэффективного использования бюджетных средств и финансовых нарушений на 1,117 млрд рублей.

Было отмечено, что в прошлом году в рамках региональных государственных программ, а также финансирования отдельных учреждений проверено почти 7 млрд рублей. Среди нарушений почти половина зафиксирована в сфере бухгалтерского учета, большая часть остальных выявлена в системе госзакупок, при формировании и исполнении бюджета.