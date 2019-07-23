Нур-Султан, , 13:12 — REGNUM

Инспектор центрального регионального филиала «ПО Охотзоопром» Акмолинского опорного пункта скончался после ранения, полученного от выстрела браконьеров. Об этом 23 июля сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на акимат (администрацию) Жаркаинского района Акмолинской области.

23 июля в 11 часов (7 утра по Москве) инспекторы «Охотзоопрома» выявили факт отстрела сайги. Во время преследования браконьеров один из злоумышленников выстрелил в автомобиль инспекторов, в результате чего оба егеря получили ранения. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

Объявлен план перехват.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил орденом «Барыс» II степени двух инспекторов лесного хозяйства, пострадавших от рук браконьеров. 13 января при попытке задержать браконьеров в Карагандинской области были избиты инспекторы «Охотзоопрома». Один из них позднее скончался в больнице.

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