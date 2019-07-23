Пенза, , 13:06 — REGNUM

Жительница Пензенской области за нападение на сотрудника Росгвардии признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Суд и следствие установили, что 12 мая женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ей не понравилось, что сотрудники Росгвардии задержали и доставили в отдел полиции ее сожителя за мелкое хулиганство. Пытаясь противостоять правоохранителям, она нанесла не менее двух ударов рукой по голове сотруднику Росгвардии, он получил рану ушной раковины и ссадину в области левого глаза. Повреждения не были расценены как вред здоровью.

За свои действия женщина отделалась условным сроком один год с испытательным сроком 1,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был снят с поезда в Казани. После того, как его доставили в дежурную часть, он применил насилие и нецензурно оскорблял сотрудников транспортной полиции. Мужчине вынесли приговор и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.