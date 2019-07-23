* запрещённая в России организация

Найроби, , 13:10 — REGNUM

Спецслужбы Кении проводят антитеррористическую операцию в северо-восточных регионах страны, граничащих с Сомали. Меры нацелены против террористов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает RFI Kiswahili со ссылкой на свои источники.

Боевики в Кении

По их данным, начиная с 20 июля силовики патрулируют границу в районах мысов Камбони, Киунга и Ишакани, чтобы предотвратить нелегальные пересечения границы со стороны жителей Сомали. Свидетели сообщают о комендантском часе, о котором, однако, не было объявлено официально.

Террористы группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно проникают в Кению, чтобы совершать атаки, сообщает департамент внешней разведки Кении.

Местные жители пограничных районов с Сомали сообщили о звуках выстрелов и взрывов, доносившихся в субботу, 20 июля. Силовики призвали жителей не уходить далеко от своих жилищ.

Операция последовала за серией атак террористов, осуществленных на прошлой неделе. В результате столкновений террористов «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со спецслужбами Кении 15 июля погибли трое террористов, а двое военных получили ранения.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.