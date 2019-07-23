Кемерово, , 13:00 — REGNUM

В Кемеровской области трое бывших студентов Кузбасского института ФСИН России признаны виновными в покушении на убийство. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Один из осужденных просил знакомую оформить на себя кредит в 270 тысяч рублей, пообещав погасить долг в короткий срок. Однако обещание он не выполнил, поэтому девушка регулярно напоминала ему о долге. Чтобы решить проблему 23-летний молодой человек подговорил двух своих друзей убить её, обещая им заплатить.

«Должник под надуманным предлогом выманил потерпевшую из дома, а в это время двое исполнителей, используя дубликат ключа, проникли в ее квартиру и стали ждать хозяйку. Как только девушка зашла домой, злоумышленники ударили потерпевшую битой по голове, затем, накинув ремень на шею, душили. Потерпевшая потеряла сознание, компания, посчитав, что однокурсница умерла, покинула место преступления», — сообщили в СКР.

После чего двое исполнителей встретившись с организатором сожгли одежду и орудия преступления. Однако девушка осталась жива — её обнаружили однокурсники, пришедшие к ней домой. Позже у неё зафиксировали ушиб головного мозга, перелом черепа, многочисленные ушибы.

Подозреваемые в кратчайшие сроки были задержаны и взяты под стражу. Однако из троих лишь один признал вину и сотрудничал со следствием.

Суд присяжных признал их виновными в организации покушения и покушении на убийство. Судья назначил организатору преступления наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Двое его подельников лишились свободы на 9 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также они должны будут выплатить потерпевшей в общей сложности 2,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске грабители убили 57-летнюю предпринимательницу. Добычей злоумышленников стали около 3 млн рублей. После задержания подозреваемые полностью признали свою вину.

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