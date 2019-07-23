Вехтерсбах, , 13:03 — REGNUM

Полиция Германии подозревает, что житель федеральной земли Гессен мог готовить крупное преступление на почве ксенофобии, пишет газета Bild.

22 июля в промышленной зоне в Вехтерсбахе 55-летний Роланд К., бывший водитель грузовика, выстрелил из своего автомобиля в мигранта из Эритреи, после чего покончил собой. Пострадавший мигрант был прооперирован, его жизнь вне опасности.

Как сообщил генеральный прокурор Александр Бадль, при обыске в квартире и машине К. было обнаружено шесть пистолетов, которые он хранил на законных основаниях. В квартире также была найдена предсмертная записка.

Следователи полагают, что Роланд К. мог готовить более масштабное преступление с большим количеством жертв, однако нет доказательств его контактов с правыми экстремистами. Они не сомневаются, что нападение на мигранта было совершено по ксенофобским мотивам.