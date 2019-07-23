Йошкар-Ола, , 12:52 — REGNUM

В Марий Эл задержан мужчина, который обвиняется в преступлении по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, 44-летний мужчина 16 июля забрал ребёнка с территории детского учреждения через забор. Это была пятилетняя девочка. В течение часа мужчина был найден и задержан.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников дошкольного учреждения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июля двое детей ушли из детского сада № 174 в Заводском районе Саратова. Мальчика и девочку обнаружили жители города в совершенно другом районе. И заметили их потому, что мальчик переходил дорогу и, поранив ногу, упал. Очевидцам дети объяснили, что ушли из детсада, поскольку их там обижал один из воспитанников.