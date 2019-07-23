Анкара, , 12:59 — REGNUM

Береговая охрана Турции спасла восемь нелегальных мигрантов, терпящих бедствие у берегов страны в Эгейском море, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе государства. В настоящее время один человек числится пропавшим без ввести.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, Турция продолжает оставаться удобным маршрутом для нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Поток беженцев значительно усилился в 2011 году. Люди пытаются проникнуть на территорию Евросоюза, спасаясь от внутренних конфликтов в своих странах.

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