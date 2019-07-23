Темрюк, Краснодарский край, , 12:46 — REGNUM

Уголовное дело в отношении капитана теплохода буксир-толкача «Прибой», затонувшего в морском порту Темрюк в январе 2019 года, возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК 23 июля.

По данным следствия, 17 января 64-летний капитан нарушил правила безопасности и допустил воздействие кормовой части баржи, находящейся в непредусмотренном жестком сцеплении с буксир-толкачом «Прибой», на его носовую часть. В результате буксир затонул. Ущерб, причиненный потерей судна его владельцу, ОАО «Донречфлот», оценивается в 10 миллионов 177 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Чёрном море возле посёлка Джубга перевернулся двухкорпусный катер. В результате погибли два человека. Позже следователи установили, что судно было перегружено в несколько раз.