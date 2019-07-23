Псков, , 12:41 — REGNUM

Псковские спасатели, которые в течение двух недель устраняли последствия наводнения в Тулуне Иркутской области, вернулись из командировки домой и поделились впечатлениями об условиях работы в зоне ЧП с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Старший группы Роман Туманский отметил, что «масштабы бедствия в реальности оказались гораздо серьёзнее, чем можно было видеть по телевизору». Жили псковские спасатели в общежитии, ежедневно занимались разбором завалов и оказывали адресную помощь пострадавшим от паводка.

«Жители отмечали, что последний раз крупное наводнение было в Тулуне в 1984 году, но даже оно было не такой силы. В этот раз две волны сошлись, вода в городе поднялась за два часа», — рассказали псковские спасатели.

Вместе с сотрудниками МЧС из Псковской области последствия наводнения в Тулуне ликвидировали специалисты из Тулы, Новосибирска и Иркутска. Кроме того, спасателям помогали добровольцы, прибывшие из разных регионов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковские спасатели отправились на помощь в Иркутскую область 2 июля. В регионе также объявлен сбор пожертвований для пострадавших от наводнения. На сегодняшний деньПсковский фонд святой равноапостольной княгини Ольги собрал более 700 тыс. рублей.

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Напомним, мощная волна паводка пришла в Тулун в ночь на 28 июня 2019 года, в городе и сегодня остаются подтопленными несколько частных подворий. В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек, ещё восемь признаны пропавшими без вести.