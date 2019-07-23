Майкоп, , 12:40 — REGNUM

В Адыгее совершил жесткую посадку вертолёт Ми-2. По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл сегодня, 23 июля, в ауле Панахес Тахтамукайского района.

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Предположительно, винтокрылая машина выполняла сельскохозяйственные работы, сообщает ТАСС. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

Известно, что вертолёт прилетел из станицы Северской Краснодарского края. В результате происшествия пострадал лётчик. С травмами средней степени тяжести он был доставлен в медучреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Лабинском районе Краснодарского края. В результате авиапроисшествия погиб пилот. Воздушное судно, которое проводило работы по опрыскиванию поля, принадлежало частному предпринимателю.

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