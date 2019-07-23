Бишкек, , 12:35 — REGNUM

В результате произошедшего на границе Киргизии с Таджикистаном вооруженного конфликта между жителями приграничных сёл пострадали 14 киргизстанцев, в том числе 9 — получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает министерство здравоохранения Киргизии.

Среди раненных оказались 8 киргизских пограничников и сотрудников милиции.

Отмечается, что пострадавшие получили огнестрельные ранения в грудь и в плечо, в живот и в паховую область, в бедро и в голень, а также в палец на руке и в ягодичную область.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля 2019 года на границе Киргизии с Таджикистаном произошел конфликт, переросший в перестрелку. По версии киргизской стороны,

Он начался с того, что на участке автотрассы Аксай — Ворух жители таджикского села попытались установить флагшток.

Живущие в приграничном селе граждане Киргизии воспрепятствовали этому. В итоге началась массовая драка, участие в которой приняли около 40 киргизстанцев и порядка 50 таджикистанцев. Сначала они забросали друг друга камнями, а затем кто-то из участников конфликта начал стрелять —предположительно, из охотничьего ружья.

Отметим, что в 2018 году на киргизско-таджикской границе произошло два конфликта, а с начала 2019 года — пять конфликтов, последний из которых случился накануне, 22 июля.

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