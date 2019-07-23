Калининград, , 12:29 — REGNUM

Домашний арест капитана финского судна Roxen по решению Калининградского суда был продлен, сообщает национальный вещатель rus.err.ee со ссылкой на владельца судна Райво Баума.

Согласно принятому в понедельник, 22 июля, решению срок домашнего ареста был продлен до 22 сентября. На данный момент капитан судна проживает в отеле в Калининграде и его паспорт находится у следователя. Дважды в день он обязан подтверждать следователю, что находится в гостинице, а также сообщать ему каждый раз, когда он хочет ее покинуть.

Как ранее сообщало ИА REGNUMв мае 2019 года рыболовецкое судно Roxen с эстонским экипажем под флагом Финляндии было задержано в исключительной экономической зоне России пограничной службой Калининградской области. Проведенная проверка установила, что экипажем добывались водные биоресурсы с нарушением законодательства РФ.

На борту судна было обнаружено более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, предварительный ущерб был оценен в размере около 50 миллионов рублей. Для освобождения судна был затребован залог 720 000 евро. В конце июня экипаж судна, за исключением его капитана, был освобожден.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж финского судна, задержанного в Калининграде, освободили