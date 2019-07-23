Анталья, Турция, , 12:28 — REGNUM

Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 23 июля.

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Поясняется, что это было сделано «с целью обеспечения безопасности полётов». В компании уточнили, что речь идёт о рейсе ZF-8886 Анталья —Москва («Внуково»).

"Посадка прошла благополучно, в штатном режиме», — говорится в сообщении Azur Air.

В настоящее время пассажирам уже предоставлено резервное воздушное судно. Планируется, что он отправится в Москву уже в ближайшее время.

В компании также добавили, что пассажиры рейсов, которые были задержаны накануне, 22 июля, прибыли в Россию двумя рейсами авиакомпании вечером того же дня.

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