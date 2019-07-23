Москва, , 12:13 — REGNUM

Московский городской суд признал законным арест бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, сообщили 23 июля в пресс-службе суда.

Таким образом суд отклонил апелляцию адвоката, который просил смягчить меру пресечения Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, Воробьев был задержан сотрудниками ФСБ 4 июля в Москве. По данным ведомства, он может быть причастен к совершению государственной измены. Известно, что у Воробьева нашли польский паспорт. 5 июля Лефортовский суд заключил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

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