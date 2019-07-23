Лондон, , 12:14 — REGNUM

Во время съемок очередного, девятого по счету, экшн-фильма «Форсаж» серьезно пострадал дублер ведущего актера Вина Дизеля, пишет газета Bild 23 июля.

На съемочной площадке в Ливсдене в британском Хартфордшире оборвался страховочный трос каскадера, выполнявшего прыжок с балкона. Мужчина упал с девятиметровой высоты и получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен на вертолете в Королевский госпиталь Лондона.

Съемочный день был отменен после происшествия. Анонимный источник сообщает, что Вин Дизель наблюдал за ним, побледнев и пытаясь сдержать слезы. Падение каскадера попало на камеры, эти материалы переданы полиции для расследования.

В 2002 году другой дублер Дизеля погиб на съемках фильма «Три икса». 44-летний Гарри О'Коннор прыгнул с парашютом и ударился о мост — смерть наступила мгновенно. Из уважения к каскадеру режиссер Роб Коэн оставил в фильме начало этого прыжка, вырезав фатальный финал.

Как сообщало ИА REGNUM, «Форсаж 9» должен выйти на экраны в мае 2020 года.

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