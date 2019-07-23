Хабаровск, , 12:05 — REGNUM

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае удалось локализовать за полчаса, полностью потушить за два часа, об этом 23 июля ТАСС сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 02:33 по местному времени (19:33 мск). Прибывшие на место спасатели локализовали пожар на площади 2,4 тыс. кв м спустя 30 минут. В 21:46 мск он был полностью ликвидирован.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что палатки, в каждой из которых проживали 7−8 детей, отапливались обогревателями. Всего было установлено 26 таких палаток.

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По одной из версий, один из обогревателей мог быть неисправен, что и привело к пожару. Кроме того, персонал лагеря пытался самостоятельно потушить возгорание, поэтому спасателей вызвали поздно.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в загородном лагере отдыха для детей «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, в котором находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет, вспыхнул ночью 23 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате пожара погибла 11-летняя девочка, еще 12 человек, среди которых семеро детей, пострадали.

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