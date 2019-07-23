Дорогобуж, , 12:04 — REGNUM

Не менее 16 человек пострадали в результате автоаварии в Дорогобужском районе Смоленской области утром 23 июля.

По информации ГУ МЧС по Смоленской области, сообщение об аварии на автодороге Верхнеднепровский-Дорогобуж поступила в 07:46. Как позже стало известно, столкнулись большегрузный автомобиль и пассажирский автобус.

Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако, по данным издания «Рабочий путь», за медпомощью обратились не менее 16 человек, трое из них госпитализированы.