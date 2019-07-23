Анкара, , 12:05 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону. Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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