Красноярск, , 12:00 — REGNUM

Житель Большеулуйского района Красноярского края признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в Главном следственном управлении СКР по краю.

Установлено, что осенью 2018 года мужчина «совершил насильственные действия сексуального характера» в отношении пятилетней внучки своей сожительницы. Девочка гостила у бабушки и о произошедшем рассказала своей матери лишь спустя месяц.

Мужчину задержали, он был заключён под стражу. Свою вину по предъявленному обвинению не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Дагестане задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 11-летней девочкой. С заявлением к правоохранителям обратился отец школьницы. Он сообщил, что сожитель его бывшей жены жестоко надругался над его дочерью.

https://regnum.ru/news/society/2623785.html