Пермь, , 11:53 — REGNUM

В Пермском крае отмечен значительный рост количества людей которые подверглись нападению со стороны животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За первое полугодие 2019 года в медицинские организации края с жалобой на укусы обратились 3619 человек, что выше аналогичного периода 2018 года на 18%. В Роспотребнадзоре ситуацию, связанную с атаками животных на людей, называют неблагополучной.

В 2016 году обращалось за медицинской помощью по поводу укусов животными 299,5 человека в среднем в месяц; в 2017 — 338,25 человека в среднем в месяц; в 2018 — 505,5 человека в месяц; в 2019 — 603,16 человека в месяц, сообщает solevar.info.