Каменск-Уральский, Свердловская область, , 11:57 — REGNUM

Осуждённый к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима глава Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов был госпитализирован минувшей ночью в больницу Каменского-Уральского. По данным местных изданий, у него гипертонический криз.

Адвокат осуждённого сообщил изданию «Новый день», что находится возле больницы, в которую попал его подзащитный, но, не получив согласований, пока не может попасть к Михаилу Астахову.

Напомним, что накануне в Синарском районном суде Каменского-Уральского состоялось оглашение приговора, которое продолжалось около трёх часов. Михаил Астахов был признан виновным в получении взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Астахов был арестован в мае 2018 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 5,9 млн рублей от директора частной компании, за помощь в приёмке документов о завершении строительства объектов.

Отметим, что с 2008 по 2016 годы Михаил Астахов возглавлял администрацию Каменского-Уральского, а впоследствии был назначен главой Южного управленческого округа Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело экс-мэра свердловского Каменска-Уральского: суд начался