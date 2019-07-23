Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM

В первое полугодие 2019 года на Среднем Урале стали выявлять больше случаев нарушений закона. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По словам прокурорских работников, в указанный период удалось выявить 7 тысяч незаконных действий благодаря разбору обращений граждан. Это на 1,2% больше, чем в предыдущий период.

В ведомстве открыли более 600 административных дел по результатам данной работы, отправили 10 требований об изменений нормативных правовых актов. 120 человек из числа должностных лиц в области были предупреждены о недопустимости нарушать закон. А суды получили 1 тысячу 300 исков из ведомства.

Напомним, за весь 2018 год свердловская прокуратура обнаружила 13 тысяч случаев нарушения закона. Тогда было возбуждено более 1300 административных дел.

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